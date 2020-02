Conselho Federal de Contabilidade planeja diretrizes com conselhos regionais

O Seminário de Gestão, Planejamento Estratégico, Governança e Diretrizes Gerais do Sistema Contábil, que está acontecendo em Brasília/DF, na sede do Instituto Serzedello Correa, reúne a nova direção do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), bem como conselheiros e membros das diretorias dos 27 Conselhos Regionais de Contabilidade (CRCs), eleitos em novembro de 2019.

Esse evento tem como objetivo discutir as metas e rumos do Sistema CFC/CRCs para o próximo biênio. O foco é o fortalecimento e valorização dessa categoria que atua em diversas áreas da atividade produtiva, contribuindo sobre maneira para o sucesso financeiro a partir de uma boa assessoria contábil.

No Acre o Conselho Regional de Contabilidade representa uma categoria de 1315 profissionais. O CRC/AC se faz presente nesse evento nacional, através da participação dos conselheiros Jorge Luiz, Francisco Brito, Katiucya Manfredini, Adriana Vasconcelos, Edberto Gomes e Luciana Rocha, devidamente conduzido pelo presidente do CFC, Zulmir Breda.

O conselheiro Edberto Gomes, destacou como fator positivo na participação do CRC-AC no evento nacional, poder alinhar temas importantes, como por exemplo a PEC-108, que trata sobre a regularização dos conselhos e os regionais precisam estar alinhados com relação a essa questão, para defender a unidade, bem como parcerias entre os conselhos.

“Importante reconhecer a iniciativa do Conselho Federal, promovendo essa oportunidade para que possamos estar bem preparados, para prestar bons serviços a nossa classe”, destacou o conselheiro Edberto. (Assessoria de Comunicação CRC-AC)

