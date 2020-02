EXPO REVESTIR: 18 anos de Negócios, Conhecimento e Inovação

A EXPO REVESTIR se consolida como a feira mais importante do segmento de acabamentos da América Latina e assegura sua vocação em conectar negócios, criatividade, tendências, lançamentos e inspirações

A 18ª EXPO REVESTIR acontece de 10 a 13 de março de 2020, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, e traz tantas novidades que o sentimento é de comemoração pelo longo caminho trilhado e muitas conquistas. Nesses 18 anos, a feira atinge a maioridade com sua capacidade máxima de expositores, além da expectativa de atrair mais de 62 mil profissionais, altamente qualificados, nos seus quatro dias de realização, com uma programação criada para atender aos mais diferentes interesses.

Business Days: dois dias de Negócios e Networking personalizado

A EXPO REVESTIR é a maior plataforma de negócios do mercado nacional e internacional da América Latina. Por isso, os dois primeiros dias (10 e 11 de março) foram destinados ao business em sua essência, por meio do atendimento personalizado para quem deseja estreitar relações comerciais e ampliar networking diretamente com fabricantes, negociar e fechar contratos. O objetivo é personalizar o atendimento com mais conforto, atenção e tempo necessários para os melhores negócios.

Creative Days: mix de conteúdos e imersões nas tendências e na inovação

Design, personalização da casa por meio dos acabamentos e muita vanguarda são as principais expectativas da 18° edição da EXPO REVESTIR. É nessa maratona de conhecimento, focada em experiências únicas, que os expositores apresentam suas coleções e apresentam suas apostas para 2020 quando o assunto são as perspectivas do morar contemporâneo. Por isso, os dias 12 e 13 de março são as datas recomendadas para quem busca atualizar os conhecimentos com profissionais que fazem as tendências ganharem forma.

“É com grande satisfação que apresentamos a Edição Histórica que marca os 18 anos da EXPO REVESTIR. O objetivo é ampliar ainda mais a geração de negócios para os expositores e propor um desafio, que é oferecer conhecimento aos arquitetos, engenheiros e designers de interiores que fomentam o segmento ”, afirma Maurício Queiroz, CEO da EXPO REVESTIR e do FIAC.

Para ele, é na feira que todo o mercado apresenta o que há de mais importante em lançamentos e novidades nos segmentos que compõem a EXPO REVESTIR: cerâmicas, louças sanitárias, metais para cozinha e banheiro, rochas ornamentais, mosaicos, madeiras, laminados, cimentícios e vítreos.“Vale ressaltar que é altamente relevante direcionar o público de acordo com os interesses específicos. Dessa forma, queremos otimizar o valioso tempo dos visitantes e estimular os negócios”, complementa André Soares, CFO da EXPO REVESTIR e do FIAC.

Paralelamente à feira, acontece o FÓRUM INTERNACIONAL DE ARQUITETURA, DESIGN E CONSTRUÇÃO (FIAC), que oferece uma imersão nos conteúdos mais importantes da atualidade com palestrantes internacionalmente reconhecidos. Em breve, a programação será divulgada nas redes sociais da EXPO REVESTIR.

Mulheres e a arquitetura

Para comemorar os 18 anos do Fórum Internacional de Arquitetura, Design e Construção, da Expo Revestir, o FIAC reuniu um grupo de renomadas arquitetas, de diferentes olhares dentro da arquitetura sob a curadoria de Fernando Mungioli e Evelise Grunow, da revista PROJETO. Sobrepondo aos trabalhos delas o tema da atuação profissional feminina será o tema de debate no Dia do Arquiteto que acontece em 13 de março, durante a Expo Revestir.

O programa prevê a participação de duas profissionais estrangeiras: Maki Onishi (Japão) e Sol Camacho (México), esta última atuante também no Brasil; quatro apresentações brasileiras, com Marta Moreira (MMBB), Carol Bueno (Triptyque), Lua Nitsche (Nitsche Arquitetos) e Mila Strauss (MMBB).

Na sequência das apresentações, será promovido um debate sobre atuação profissional X questões da mulher na sociedade, com participação especial da arquiteta e urbanista Elisabete França. (Assessoria)

SERVIÇO

10–13 de Março de 2020; 10h às 19h

Transamérica Expo Center

Av. Dr. Mário Villas Boas Rodrigues, 38

Santo Amaro, São Paulo/ SP, Brasil

A EXPO REVESTIR é promovida pela ANFACER (Associação Nacional dos Fabricantes de Cerâmica para Revestimentos, Louças Sanitárias e Congêneres).

