Jovem é decapitada e cabeça é jogada na frente da casa da mãe

A jovem Larissa Aurélia da Costa Silva, de 17 anos, foi decapitada e teve a cabeça jogada na frente da casa de sua mãe. O crime bárbaro que chocou os vizinhos e moradores do local aconteceu na madrugada desta sexta-feira (21) na Rua C, no bairro Jorge Kalume.

O principal suspeito do assassinato da jovem é o próprio companheiro dela, um ex-policial penal que foi identificado como Ivanhoé. Segundo relatos de familiares e vizinhos, Larissa e o marido vinham se desentendendo com muita frequência e as brigas entre o casal eram rotineiras.

A jovem recebeu vários golpes de faca no pescoço após mais uma briga entre eles. A polícia acredita que após o assassinato, Ivanhoé levou a cabeça da esposa e a deixou na frente da casa de sua mãe e em seguida fugiu. Após ouvir os gritos da mãe de Larissa, vizinhos avisaram a polícia que foi até o local.

O corpo da adolescente foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML)e a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciou as investigações para investigar o que aconteceu e capturar o ex-policial penal que deve ser indiciado pelo crime de feminicidio.