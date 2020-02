Reitora do Ifac toma posse como vice-presidente de Relações Parlamentares do Conif

*Rosana Cavalcante dos Santos foi reeleita para o cargo, em dezembro de 2019.

A reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac), Rosana Cavalcante dos Santos, foi empossada como vice-presidente de Relações Parlamentares do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) nessa terça-feira, 18, em Brasília.

Reeleita para o cargo, Rosana Cavalcante dos Santos integra a nova Diretoria Executiva do Conif, que também tomou posse durante a cerimônia realizada no dia 18 de fevereiro. São membros da atual gestão: Jadir Jose Pela (Ifes – presidente), Paulo Henrique Gomes de Lima (IFPI – vice-presidente Administrativo), Sônia Regina de Souza Fernandes (IFC – vice-presidente de Assuntos Acadêmicos) e Willian Silva de Paula (IFMT – vice-presidente de Relações Institucionais).

“O trabalho em prol da educação pública e da Rede Federal ultrapassa os muros das nossas instituições. É preciso estar presente nas discussões, buscar parcerias e implementar ações que representem nossos servidores e estudantes. Desde 2019 estou à frente da vice-presidência de Relações Parlamentares do Conif e ter sido reeleita para o cargo me motiva a continuar trabalhando pela educação. Agradeço a confiança e apoio que todos têm me dado nessa jornada junto à Rede Federal”, destacou Rosana Cavalcante dos Santos.

Conforme explica a reitora do Ifac, o trabalho desenvolvido no primeiro ano de gestão como vice-presidente de Relações Parlamentares terá continuidade em 2020. “Durante o ano de 2019, desenvolvemos um trabalho atuante junto ao Congresso Nacional. Através de ações propositivas foi possível apresentar e fazer com os nossos senadores e deputados federais compreendessem um pouco mais sobre o que é a Rede Federal, que trabalho é desenvolvido em nossas unidades e qual a nossa estrutura. E esse trabalho vai continuar em 2020, de forma mais intensiva e com foco em pautar ações e projetos de interesse da educação no Senado e Câmara Federal”.

Cerimônia

A solenidade, transmitida ao vivo pelo Facebook do Conif e traduzida em Língua Brasileira de Sinais (Libras), contou com a presença de reitores, diretores e servidores das instituições da Rede Federal, dirigentes do Ministério da Educação (MEC), além de parlamentares, representantes de embaixadas e parceiros nacionais e internacionais.

Encerrando o mandato, o reitor do Instituto Federal de Goiás (IFG), Jerônimo Rodrigues da Silva, agradeceu o trabalho dos integrantes da Diretoria de 2019, a confiança dos conselheiros e conselheiras e o apoio dos funcionários do Conselho. “O Conif é indispensável para o desenvolvimento da educação profissional no Brasil. Todos os membros desse colegiado estão voltados para o debate e a defesa da educação pública, gratuita e socialmente referenciada. Muito fizemos, mas há muito a ser feito”, declarou.

O novo presidente do Conif também destacou a importância do Conselho e reforçou que irá trabalhar pela consolidação da rede e estará mobilizada para enfrentar o atual cenário, que é de novos desafios, principalmente, no que diz respeito à Medida Provisória (MP) nº 914/2019 que trata da escolha de dirigentes de instituições federais de ensino.

“Nos empenharemos para manter os avanços que conseguimos nos últimos 110 anos amparados na lei de criação dos institutos federais (Lei nº 11.892/2008). Defenderemos os interesses das nossas instituições sempre com base no diálogo, pois somos os responsáveis por formar cidadãos e contribuir com o desenvolvimento da educação no País”, afirmou.

Setec e Congresso Nacional

Na cerimônia, o secretário de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC), Ariosto Antunes Culau, ressaltou a importante representatividade do Conif na esfera educacional e também o empenho de seus membros na construção de soluções. “É preciso ampliar nossos laços para fortalecer a Rede Federal. Entendo ser primordial estruturarmos uma agenda comum neste ano para o enfrentamento dos desafios”, completou.

O ex-deputado federal Lelo Coimbra – hoje secretário especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania – também prestigiou a posse da nova Diretoria do Conif, juntamente com o deputado federal Da Vitória e o senador Sérgio Petecão, que atualmente se encontra como primeiro-secretário do Senado. (Diretoria de Comunicação Ifac)